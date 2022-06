Il Sorrento Juniores battuto ai quarti di finale. Siamo arrivati tra le prime otto d’Italia e questo deve riempirci di orgoglio: la Juniores del Sorrento interrompe il suo cammino a Bitonto uscendo sconfitta per 3-1 dal fortino neroverde. Vantaggio locale dopo appena dieci minuti con Bianco e minimo svantaggio per i nostri all’intervallo. Nella ripresa c’è prima il raddoppio di Stefanelli e poi il gol della speranza per i rossoneri con il regista Morrone. Nel finale, con la formazione di Russo sbilanciata a caccia del pareggio è arrivato il tris firmato Moscelli. Torniamo sconfitti a casa ma a testa altissima, è finita una stagione straordinaria: grazie ragazzi!