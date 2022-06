Il Sorrento Futsal U19 vince la Coppa Disciplina per la stagione sportiva 2021/2022. Un attestato di merito straordinario per chi si vive nel mondo dello sport, in cui le prime regole dovrebbero essere proprio la sportività e la correttezza, qualità purtroppo non scontate. A rendere nota questa vittoria è il club rossonero in un post sui social. “Si conclude con un prestigioso riconoscimento che certifica ancora una volta che la sportività in campo rimane un marchio di fabbrica del sodalizio rossonero. Sono state pubblicate, infatti, le graduatorie di Coppa Disciplina dei Campionati organizzati dal C.R. Campania – F.I.G.C. – L.N.D. che vede il Sorrento Futsal al primo posto nella categoria Under 19. Una spinta da cui ripartire per programmare la prossima stagione. Tra vecchi e nuovi protagonisti, siamo pronti a vivere una nuova annata di Futsal. Restate con noi per scoprire tutte le novità!”, si legge.