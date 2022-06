Il sindaco di Sorrento ad Anacapri: cambio nell’ufficio tecnico? Questa mattina, sabato 25 giugno 2022, il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, si trova sull’isola azzurra insieme al primo cittadino di Anacapri, Alessandro Scoppa. Il sindaco sorrentino si trova lì per una “Visita istituzionale ed un giro nella città”, come ha annunciato lui stesso in prima persona.

“Fare rete, creare sinergie è fondamentale per lo sviluppo dei nostri magnifici territori”, ha continuato.

Secondo i bene informati, infatti, il responsabile dell’ufficio tecnico è una persona che goda della fiducia e della stima del primo cittadino, che starebbe pensando a lui per un incarico al comune di Sorrento.