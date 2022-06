Il Sant’Agnello conquista successi, mister Guarracino: “Solo elogi a questi ragazzi”. Il Sant’Agnello calcio 1996, sapientemente guidato da mister Antonio Guarracino, scrive un’altra pagina meravigliosa di sport, aggiudicandosi il massimo trofeo regionale:

CAMPIONI UNDER 19!

Annata da incorniciare per il club presieduto da Alberto e Giovanni Negri, ricca di vittorie in campo e consensi tra gli addetti ai lavori.

Una escalation di successi nell’anno della ripresa post Covid per il team santanellese:

In ECCELLENZA squadra più giovane della Campania, tanti giovani in vetrina e già opzionati da altri club, anche di categoria superiore.

Under 19 Campione Regionale

Under 18 Regionale unica squadra campana imbattuta, con numeri da far accapponare la pelle.

Under 17 e under 16 ai play off per il titolo.

Scuola calcio tornata ad essere un vero riferimento nell’ élite del calcio giovanile campano.

“Solo parole di elogio per i ragazzi, veramente una stagione indimenticabile, soprattutto per l’altissima percentuale di tesserati peninsulari”, anche con giovani positanesi, due su tutti Giuseppe e Christian Cinque (in foto).

Sant’Agnello in on fire!