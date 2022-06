Il saluto della comunità di Castellammare di Stabia al parroco Don Antonino, trasferito nella parrocchia di Piano di Sorrento

Don Antonino D’Esposito a breve raggiungerà la parrocchia di San Michele Arcangelo a Piano di Sorrento dove assumerà il ruolo di amministratore parrocchiale sostituendo Don Pasquale Irolla trasferito a Capri. Don Antonino è stato per nove anni parroco presso la Cattedrale Santa Maria Assunta e San Catello di Castellammare di Stabia che ora lo saluta con un bellissimo messaggio: «Il nostro amato parroco don Antonino purtroppo a settembre ci lascerà essendo finiti ad agosto i 9 anni previsti dal Nuovo Codice di Diritto Canonico e anche perché S.E. Mons. Francesco Alfano lo ha voluto nella Parrocchia di San Michele presso Piano di Sorrento.

Siamo tutti addolorati e dispiaciuti per la notizia ma dobbiamo affidare don Antonino alle cure di Gesù e Maria che lo guidino al Bene e alla Felicità: è questo che gli auguriamo.

Possiamo solo dirgli Grazie per l’Amore che ha profuso per ognuno di noi, Grazie perché non ci ha mai lasciato senza un gesto, una carezza o una catechesi, Grazie per le lacrime asciugate e per le tante risate condivise, Grazie per le opere realizzate nella nostra chiesa, Grazie per averci dimostrato cos’è la Carità, Grazie per aver fortemente sostenuto l’Oratorio San Giovanni Bosco.

Insomma, i nostri occhi sono gonfi di lacrime ma nel nostro cuore c’è tanta gratitudine per il Grande Dono che abbiamo avuto in questi 9 anni.

Dio ti benedica don Antonino!».

(foto di Enzo Cesarano)