Il Progetto Giovani del Rotary Club Sorrento: “La Penisola Nascosta”, sabato 18 giugno premiazione ed assegnazione borse studio. Il Rotary sensibile, nella sua attività di service, alla cura delle nuove generazioni nel loro cammino di progresso formativo e culturale, ha inteso realizzare un progetto che coniugasse tale aspetto con la sensibilità ambientale e l’amore per il proprio territorio e le proprie tradizioni.

Già negli scorsi anni il Rotary si è fatto promotore in collaborazione con gli Istituti scolastici Superiori nel diffondere tra i giovani la cultura cinematografica, con questo nuovo progetto, il Rotary ha voluto avvicinare ancor di più i giovani della Penisola Sorrentina alla cultura, nonché espressione cinematografica, non solo dal punto di vista organizzativo e di produzione, ma anche dal punto di vista espressivo e intellettuale, necessario alla realizzazione di un prodotto audiovisivo.

Dunque, si è voluto far raccontare la Penisola Sorrentina in maniera non convenzionale, si è deciso di puntare alla realizzazione di un video-documentario che ha esplorato racconti aree, tradizioni e storie poco conosciute e/o “segrete” del territorio della penisola.

Questo è stato chiesto agli studenti che hanno preso parte al progetto, ricercare i “lati nascosti” del proprio territorio e quindi andare alla scoperta di quest’ultimo. Decidere, secondo il loro giudizio e punto di vista, cosa raccontare, quindi sviluppare un senso di coinvolgimento con il proprio territorio, le proprie tradizioni, le proprie radici culturali.

I ragazzi hanno raccontato le loro storie attraverso un linguaggio audiovisivo (video/musica/parole) che, autonomamente, hanno organizzato e realizzare sul campo. Questo per far si che si avvicinassero ancor di più al linguaggio cinematografico/audiovisivo, così predominante nella società moderna, e allo sviluppo di un proprio messaggio e pensiero critico.

L’impegno che questo progetto ha richiesto agli studenti che vi hanno aderito, è stato notevole. Il lavoro, infatti, è stato ben ricercato, strutturato e relazionato. Così come le clip-video, che gli stessi studenti hanno realizzato per raccontare le loro storie, sono state ben organizzate, attinenti al loro racconto seguendo una univocità. Questo ha reso possibile il lavoro di selezione e montaggio di un breve documentario, al quale sono state poi aggiunte musica e parole.

Con lo scopo anche di sensibilizzare i più giovani ad un utilizzo più “cosciente” del proprio strumento smartphone e ad un’esperienza “social” più ricca e potenzialmente istruttiva, è stato richiesto ai ragazzi di realizzare le riprese per il video-documentario con il cellulare. Questo anche per ottenere un prodotto finito potenzialmente diffondibile sul web e quindi un canale di sicura visibilità.

La realizzazione del video è stata guidata da esperti del settore, video sono stati montati su di un unico supporto digitale, con voce professionale fuori campo e musica di sottofondo e saranno donati ai Comuni che hanno aderito come veicolo di diffusione anche pubblicitaria del territorio.

Ai singoli studenti e al gruppo di studenti saranno assegnate borse di studio nel corso della manifestazione che si terrà sabato 18 giugno 2022 presso il Teatro Tasso di Sorrento alle ore 10.00, seguirà la proiezione del docu-fil “LA PENISOLA NASCOSTA”.