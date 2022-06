Il professor Ricordi apre la XXX rassegna letteraria “Positano, Mare, Sole e Cultura” e ci svela il segreto per la longevità

Il professor Camillo Ricordi, il celebre luminare italiano nato a New York, è stato ospite questa sera del primo incontro della XXX rassegna letteraria “Positano, Mare, Sole e Cultura” presso Palazzo Murat. Il professor Ricordi (direttore del Diabetes research institute di Miami, il più importante centro medico per la cura del diabete) ha presentato il suo libro “Il Codice della longevità sana”, pubblicato da pochissimi giorni e nel quale svela il metodo per restare giovani a lungo. Si può considerare il primo atlante scientifico (destinato anche al grande pubblico) su quello che da sempre è stato il sogno di tutti gli umani. Considerata un tempo dono del cielo e del genoma familiare, la longevità sana si è rivelata invece agli occhi dei ricercatori di mezzo mondo una costruzione scientifica che, se eseguita in scienza e coscienza, potrebbe portarci lontano, molto avanti nel tempo: potremmo insomma di diventare, seguendo le regole svelate dai molti staff di studiosi, quasi immortali.

Ma cosa c’entra il diabete con la longevità? Il professor Ricordi, intervistato da Positanonews, chiarisce: «Il diabete è sintomo di un accelerato invecchiamento. Sul nostro pianeta ne soffrono 500 milioni di persone. Le malattie autoimmuni colpiscono il 20 per cento della popolazione. I bambini che nascono oggi vivranno meno dei loro genitori. Negli Stati Uniti oltre 90 pazienti su 100 sopra i 65 anni sono affetti da almeno una patologia cronica degenerativa e 75 su 100 ne hanno due. Il nemico più temibile della longevità sana è l’infiammazione cronica indotta dalla dieta sbagliata. E’ un killer silenzioso perché non provoca dolore e vi concorrono diversi fattori: troppi omega 6 e pochi omega 3, gli acidi grassi polinsaturi cattivi e buoni; eccesso di zuccheri; cibi raffinati, altamente processati; uso di oli vegetali, meno costosi di quello di oliva. Inoltre sono diminuiti i fattori protettivi, come i polifenoli e gli attivatori delle sirtuine ovvero le “proteine della longevità” che cominciano a diminuire a cominciare dai 35 anni e dopo i 60 anni di età sono prodotte in misura minima dal corpo, il che porta a varie inefficienze nell’organismo. La fortuna è che si possono assumere oralmente con integratori alimentari a base di melograno, mirtillo e politadina.

Il mio obiettivo è quello di far arrivare tutti in perfetta salute fino all’ultimo giorno di vita».

Puntiamo insomma a goderci cento anni di beatitudine e Ricordi si è candidato con il suo lavoro e ora il suo libro, a farci da guida.