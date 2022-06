Il Premio San Vito Community Positano 2022 alle catechiste. Siamo giunti all’edizione 2022 del premio “San Vito Community Positano”, un riconoscimento assegnato in questi anni a tutte le persone che si sono distinte per il loro impegno civile, ecclesiale, assistenziale, culturale ed, non in ultimo, sanitario a motivo dell’attuale emergenza.

Quest’anno, il Premio “San Vito Community” è stato assegnato al gruppo catechiste in segno di riconoscenza per l’impegno profuso, durante il tempo difficile della pandemia, nella diffusione della bella notizia e, soprattutto, per la costante vicinanza ai nostri ragazzi.

La celebrazione si è tenuta alle ore 11.00 di oggi, mercoledì 15 giugno, giorno della festa di San Vito, Santo Patrono di Positano. Presenti anche i ragazzi del catechismo per vivere il senso autentico della festa.