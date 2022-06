Il Meta sul podio alle finali regionali del torneo MSP con ragazzi di Positano

Il Meta sul podio alle finali regionali del torneo MSP. Ad Agropoli si è concluso ieri il Torneo MSP a cui il Meta ha partecipato con la categoria 2011/2012 e quella del 2008. Stessa sorte per ambedue le squadre, costituite da molti ragazzi di Positano, che sono arrivate seconde. Dalla Costa di Amalfi a quella di Sorrento, anche i ragazzi della perla della Costiera amalfitana si sono fatti valere. La categoria 2011/2012 è caduta contro il Real Agropoli per 1-0, dopo aver dominato il match, mentre i più piccoli sono stati battuti per 5-0 da una fortissima Sport House Academy. Rammarico e soddisfazione, due sentimenti contrastanti, ma che coabitano nel club: rammarico per ciò che si sarebbe potuto vincere e soddisfazione per dove si è arrivati e per la grinta profusa nel provare a fare meglio.

