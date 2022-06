Il Liceo De Filippis Galdi di Cava de’ Tirreni a InnovaMenti

“InnovaMenti” è il suggestivo titolo del progetto nazionale, curato da Miur e Équipe formative territoriali nell’ambito delle azioni del PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale), che, attraverso cinque percorsi didattici in forma di sfida, porta nelle scuole metodologie innovative. Un percorso avviato nel mese di dicembre 2021 che ha interessato docenti e alunni dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di secondo grado del territorio nazionale.

“InnovaMenti” promuove brevi esperienze di apprendimento quali gamification, inquiry based learning (IBL), storytelling, tinkering e hackathon, tutte metodologie ispirate all’educational game, creative e avveniristiche.

Il Liceo “De Filippis Galdi”, presieduto dalla Dirigente scolastica Maria Alfano, ha partecipato con le classi, 2 Al, 3 Cl e 5 Cl dell’indirizzo linguistico e la 2 Bs dell’indirizzo di Scienze Umane. Gli studenti sono stati coordinati dai docenti Gabriella Benincasa, Daniela Paolillo e Fiorenzo Seccia.

Soddisfazione per la classe 2B di Scienze Umane che è risultata prima a livello nazionale in una delle cinque mini sfide, la “Thinkering” (apprendere sperimentando con strumenti e materiali).

La classe ha vinto un Workshop, animato dai componenti delle Equipe Innovamenti coordinate dall’Ufficio scolastico regionale, che si terrà nel prossimo autunno all’interno del Liceo De Filippis Galdi.

Tutte le classi partecipanti hanno vissuto con entusiasmo la giornata conclusiva in cui si è tenuto l’evento regionale celebrativo per tutti i gradi di scuola.