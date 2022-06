Il karma della piccola Sakura, che come il fiore di cilegio ha fretta di sbocciare!

Sakura è il nome giapponese del fiore di ciliegio, la cui festa di “hanami” è una festa millenaria, che si trascorre in primavera, immersi nella natura, per assistere all’incantevole fioritura degli alberi di ciliegio.

Quello del ciliegio è un fiore simbolo della nascita, perché cresce prima e più sgargiante di tutti, proprio come la cagnolina Sakura: un ardore intenso, un nero profondo che sotto il sole emana un riflesso black metallico, ed un candido sigillo sul petto fiero.

È nata per la strada, nei pressi della Piazzolla di Nola, per diversi mesi è rimasta per strada, vagando sola da randagia, quasi subito dopo lo svezzamento.