Il giocatore di football Jake Ryan consiglia “Un giro in barca in Costa d’Amalfi”. La Costiera Amalfitana continua ad attrarre visitatori da tutto il mondo anche in questo periodo pre estivo. Non appena le restrizioni hanno cominciato ad allentarsi, infatti, la costa d’Amalfi, insieme a Capri e la Penisola Sorrentina, è tornata ad essere la prima scelta di vip e persone comuni, il luogo preferito da molti per trascorrere ore e giorni di relax.

Foto 3 di 3





Ad aver trascorso piacevoli e spensierati momenti di vacanza in Costiera Amalfitana ed in Penisola Sorrentina è stato anche il giocatore di football americano Jake Ryan, insieme alla sua fidanzata. Il viaggio è stato ampiamente condiviso sui suoi profili social, attraverso foto e video condivise dal ragazzo. Ed è proprio come descrizione a queste immagini che si può leggere lo spassionato consiglio dello sportivo: “Consiglio vivamente un giro in barca lungo la Costiera Amalfitana”.