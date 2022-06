Il giallo dei gatti spariti all’Annunziata

Misteriose sparizioni di gatti in una delle frazioni di Massa Lubrense, nel borgo dell’Annunziata, uno dei più caratteristici ed amati dai turisti per il suo incantevole panorama sull’isola di Capri.

La segnalazione giunge dalle volontarie dell’Associazione “Amici Pelosi Penisola Sorrentina”, che da più di un mese stanno cercando disperatamente due storiche micione, che appartengono da tanti anni alla colonia felina presente nel borgo.

Le ricerche delle volontarie sono state estese ed accurate, visto che si tratta di gatte stanziali, a cui sono molto affezionate e che curano molto amorevolmente.

Le due gatte non si allontanavano mai troppo, anche se come tutti i felini, d’abitudine facevano ampie perlustrazioni nei dintorni, spesso nei giardini delle tante case vacanza, chiuse durante i mesi invernali.

Il sospetto è che il fenomeno non sia per niente casuale: di sicuro qualcuno non vede di buon occhio gli animali o teme che la loro presenza possa disturbare i tanti turisti, che in questo periodo cominciano a riempire le numerose case del circondario.

Quanto di più sbagliato però, perché sono proprio i turisti ad essere i principali distributori di coccole, riservate in gran quantità ai mici, vaganti nei giardini per tutta l’estate!

Per questo rivolgiamo un appello: chi avesse visto qualcosa o qualcuno che si avvicinava ai gatti o al sito della colonia, tra l’altro regolarmente riconosciuta dall’Asl locale, è pregato di contattare le volontarie dell’associazione.

L’ipotesi peggiore, potrebbe anche essere quella che qualcuno si stia adoperando per “sfoltire” questa colonia felina, allontanando in maniera sistematica i gatti, catturandoli e poi trasportandoli lontano in altro sito, addirittura dopo averli anche avvelenati seminando esche lungo i loro abituali itinerari…

Come racconta la volontaria, tutti i gatti della colonia sono “sterilizzati, pasciuti e ben nutriti, e quindi senza alcun motivo per allontanarsi”, quindi queste sparizioni per ora restano del tutto inspiegabili.

La questione è delicata, perché anche se non si tratta di gatti di valore, sono animali che rappresentano un bene per le persone: hanno un impatto emotivo molto importante, sono diventati a tutti gli effetti, membri della grande famiglia del borgo, senza dimenticare che anche dal punto di vista legale, questi animali sono tutelati, pertanto la loro sparizione è degna di essere approfondita.

Per chi avesse informazioni utili, si invita a contattare le volontarie dell’associazione:

Imma 334 5808822, Fortunata 380 7803559 e Lidia 338 4489065.