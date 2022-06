Il fenomeno Nonna Margherita a Positano in diretta con Positanonews dal garage Di Gennaro. La star dei social network napoletani, grazie alla nipote esperta di web marketing a Londra in Gran Bretagna, è arrivata nella perla della Costiera amalfitana ed è stata ripresa su Positanonews in diretta grazie a Bartolo , simpatica, bella e brava Mariagrazia Imperatrice, social influencer con 173mila followers su Instagram e nipote della star social Nonna Margherita, sulla seguitissima pagina Facebook:

instagram.com/mariagraziaimperatrice