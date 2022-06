Il fantastico pubblico di Napoli che canta “Sei bellissima” a Vanessa Incontrada contro gli attacchi di bodyshaming . Durante lo show di Gigi D’Alessio che ha fatto furore in Campania e in Italia tutti hanno visto la nota showgirl e attrice ingrassata, lei coraggiosamente non si vergogna del suo corpo, ma è stata attaccata dai soliti hackers.

Il pubblico di Napoli in Piazza Plebiscito ha accolto l’entrata di Vanessa Incontrada cantando “Sei bellissima”. La conduttrice, ospite a Napoli per celebrare i 30 anni di carriera di Gigi D’Alessio durante l’evento “Gigi – Uno come te”, è stata accompagnata durante il suo ingresso sul palco dal pubblico che ha intonato questa canzone in risposta agli attacchi di bodyshaming che l’avevano colpita nei giorni scorsi nei social network.