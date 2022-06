Il Doodle di oggi festeggia il 171° anniversario della nascita di Angelo Moriondo, l’inventore della prima macchina del caffè espresso. C’era una volta, nell’Italia del 19° secolo, il caffè. Si trattava dell’oggetto più caldo in circolazione. Sfortunatamente, i metodi di produzione richiedevano ai clienti di attendere più di cinque minuti per ottenere la bevanda. E così, entrò in scena Angelo Moriondo.

Angelo Moriondo è stato un inventore e imprenditore italiano noto per aver realizzato la prima macchina da caffè espresso moderna, brevettata il 16 maggio 1884 e presentata all’Expo 1884 di Torino. Così venne progettata la macchina del caffè istantaneo.

Angelo Moriondo apparteneva a una famiglia di imprenditori; un suo antenato, già alla fine del XVIII secolo, aveva ottenuto dalla corte sabauda una licenza per fabbricare Vermouth. Il padre, con il fratello Agostino e il cugino Gariglio, fondò la nota fabbrica di cioccolato “Moriondo & Gariglio”.

Il giovane Angelo dall’età di 14 anni e fino ai 18 anni, cioè dal 1865 al 1869, fu mandato a compiere gli studi superiori al Collegio-Convitto di La Motte-Servolex, nei pressi di Chambéry, l’antica capitale dei Savoia, in Francia. Sposò Sinforosa Omegna da cui ebbe quattro figli: Giacomo, noto pittore ed illustratore, Caterina, Margherita ed Antonio. Sulle orme del padre, fu anch’egli molto impegnato in attività imprenditoriali alberghiere di successo.

Angelo ampliò la sua sfera di attività acquistando a Torino il Grand-Hotel Ligure, nella centralissima piazza Carlo Felice, e l’American Bar nella Galleria Nazionale di via Roma. Fu proprio questa attività alberghiera e di ristorazione che fece sorgere l’esigenza, e quindi l’idea, di mettere a punto una macchina per la produzione del “caffè istantaneo” al fine di soddisfare in tempi rapidi la sempre più esigente e frettolosa clientela.

Fu in occasione dei grandi preparativi per l’Esposizione Generale del 1884 al Valentino, che Angelo Moriondo, animato sempre da geniale spirito imprenditoriale, pensò di ammodernare i suoi esercizi. Era per lui e per le sue aziende un’opportunità da non perdere, un evento da sfruttare, attendendosi in città l’arrivo di centinaia di migliaia di visitatori provenienti da tutta l’Italia e dall’Estero. Vi era a quel tempo a Torino una generale atmosfera di rinnovamento, di grandi trasformazioni economiche, politiche e sociali.

Dopo aver diretto direttamente un meccanico da lui incaricato di realizzare la sua invenzione, Moriondo presentò la sua macchina per caffè espresso all’Expo Generale di Torino nel 1884, dove le fu conferita la medaglia di bronzo. La macchina consisteva in una grande caldaia che spingeva l’acqua riscaldata attraverso un letto di fondi di caffè, con una seconda caldaia che produceva vapore che faceva lampeggiare il letto di caffè e completava l’infusione. Ha ricevuto un brevetto intitolato “Nuove macchine a vapore per la confezione economica e istantanea di bevande a base di caffè, metodo ‘A. Moriondo'”. Moriondo ha continuato a perfezionare e brevettare la sua invenzione negli anni successivi.

Buon 171esimo compleanno, Angelo Moriondo. Oggi gli amanti del caffè sorseggiano in omaggio al padrino delle macchine da caffè espresso.