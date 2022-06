Il Doodle di Google dedicato al 306° anniversario della nascita della stilista sarda Francesca Sanna Sulis. Il Doodle di oggi celebra il 306° compleanno di Donna Francesca Sanna Sulis. Francesca Sanna Sulis è stata una stilista e imprenditrice italiana, nota per la sua attività imprenditoriale nel campo dell’abbigliamento e della seta. Ha sfidato gli stereotipi di genere nel 18° secolo costruendo un business di grande successo. Conosciuta come la donna di gelso, ha usato la seta di gelso per disegnare abiti squisiti per le più alte cariche reali d’Europa dell’epoca, come la zarina Caterina II di Russia.

È nata in questo giorno nel 1716 nella Sardegna meridionale, un’isola nel Mar Mediterraneo. Cresciuta nelle fattorie di famiglia, ha imparato a gestire un’impresa. All’età di 19 anni, sposò suo marito e si trasferirono nella tenuta di famiglia in una fattoria di gelsi che coltivava bachi da seta. Ben presto, Sulis supervisionò l’intera catena di produzione della seta: dall’assicurarsi che i vermi avessero abbastanza foglie di gelso da mangiare, all’estrazione di fili di seta dai bozzoli. Quando Sulis ha rilevato l’attività, ha investito in telai moderni e ha trasformato la tenuta in un avanzato sito di produzione della seta.

Non sapeva che la sua attività avrebbe rivoluzionato l’intero settore della moda. Prima che Sulis iniziasse a disegnare abiti, la società si aspettava che le donne nobili indossassero abiti tradizionali rigidi e pesanti. Se le donne si rifiutavano di indossare abiti così scomodi, rischiavano di essere emarginate. Rifiutando di far soffrire le donne con abiti dolorosi, Sulis ha sfidato le tendenze della moda oppressive disegnando abiti di seta di gelso che erano sia eleganti che comodi. I suoi modelli divennero così popolari che le principesse di Casa Savoia, l’ultima famiglia reale d’Italia, e Caterina la Grande divennero sue clienti.

Quando non disegnava abiti per i reali, dedicava il suo tempo libero a responsabilizzare le donne nella sua comunità. Dirigeva una scuola professionale che insegnava a centinaia di donne le arti redditizie della filatura, della tessitura, della sartoria e persino della botanica.

Durante la sua vita nella città di Quartucciu fondò anche un istituto di beneficenza per i poveri

In sua memoria sono stati dedicati la Biblioteca Comunale “Francesca Sanna Sulis” a Quartucciu e il Museo dell’Imprenditoria femminile (MIF) a Muravera.

Oggi puoi trovare gli abiti storici di Sulis in mostra al Museo Donna Francesca Sanna Sulis di Muravera e al Museo Statale dell’Ermitage di San Pietroburgo, dove c’è un ritratto di Caterina la Grande che indossa uno degli abiti di Sulis.