“Il Diabete si vince a Tavola”. Convegno a Meta della FIDAPA di grande interesse legato alla presentazione del libro. Il Comune di Meta e la FIDAPA presentano il libro del Prof. Gabriele Riccardi “Il Diabete si vince a Tavola” presso la sala consiliare del Comune di Meta questa sera Venerdì 17 giugno 2022

Il libro affronta in maniera chiara e discorsiva aspetti di cura e prevenzione attraverso alimentazione e stili di vita circa la problematica di una malattia quale il diabete che sta dilagando nel mondo con una crescita inarrestabile ovunque: nei paesi sviluppati, in quelli emergenti e in quelli ancora in via di sviluppo.

Il libro è corredato da ricette stagionali e schemi dietetici rivolti non solo alla popolazione diabetica ma anche a chi intenda seguire un regime alimentare sano e variato.

Foto 2 di 2



Gabriele Riccardi è Professore presso Università di Napoli Federico II, Ordinario di Endocrinologia e Malattie del Metabolismo. É Direttore dell’Unità Complessa di Diabetologia presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria.É stato Presidente della Società Italiana di Diabetologia – SID ed Editor-in-Chief della rivista scientifica Nutrition Metabolism and Cardiovascular Diseases. Ha ricevuto il Premio Celso per i suo importanti contributi scientifici sul diabete a livello internazionale. Fa parte del Board Scientifico della Fondazione Barilla Center for Food and Nutrition e della Nutrition Foundation of Italy.

Questa la scaletta degli interventi che ripubblichiamo

Il COMUNE di META e la FIDAPA presentano il libro del Prof. Gabriele Riccardi

IL DIABETE SI VINCE A TAVOLA

SALA CONSILIARE COMUNE DI META Venerdì 17 giugno 2022 – ore 18

Saluto del Sindaco Giuseppe TITO

Saluto delle Assessore Biancamaria BALZANO e Angela AIELLO

Saluto della dott…ssa Grazia FORMISANO Dir. S”,dist. “Na 3sud

Introduce Dr.ssa Marialaura GARGIULO Presidente FIDAPA Penisola Sorrentina

Discutono con l’autore:

Dr.ssa Flora BENEDUCE Direttore UOC Medicina generale OORR Penisola Sorrentina

Dr.ssa Cristiana SANNINO esponsabile UOS Cuce Primarie DS59

Dr.ssa Patrizia ZULIANI Biolo utrizionista specialista In scienze dell’alimentazione

Dr.ssa Raffaella BALZANO Biologa nutrizionista specialista in scienze dell’alimentazione

Modera Dr.ssa Cristina D’ESPOSITO Past-president FIDAPA Penisola Sorrentina

con la partecipazione della maestra culinaria Maria Grazia COCURULLO

Sindaco Rag. Giuseppe Tito

Ingresso consentito secondo disposizioni covid- 19

La Presidente FIDAPA Dr.ssa Marialaura Gargiulo