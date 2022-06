Il depuratore di Positano si raddoppia

Positano, Costiera Amalfitana. Mentre si discute ancora se e come fare il depuratore a Maiori, che raccoglierebbe fino a Ravello, nella Città Verticale della Costa d’Amalfi si raddoppia. Nei giorni scorsi “Ausino” di Cava de’ Tirreni Salerno ha presentato in Regione Campania il progetto definitivo di adeguamento di quella di Positano. L’attuale sistema di depurazione riesce a soddisfare il fabbisogno di 4.500 persone: pochissimi se si pensa alla crescita esponenziale di persone che frequentano la perla della Costiera Amalfitana nel periodo estivo. Per questo, come scrive Salvatore Serio sulla Città andando nello specifico, il progetto raddoppierà la capacità della condotta sottomarina che sarà capace di smaltire reflui prodotti da 10.000 persone. L’impianto di depurazione in località Rivo dei Mulini viene utilizzato per la depurazione delle acque reflue provenienti da circa il 95 per cento del territorio comunale. L’impianto è posto sulla sponda sinistra dell’alveo in località dei Mulini alle spalle della piazzetta Regina Giovanna, e a circa 150 metri dalla spiaggia della Marina Grande e si estende in mare per circa 800 metri dalla costa a 50 metri di profondità.

L’angusto sito in cui è stato allocato l’impianto ha imposto che le strutture per il ciclo di trattamento siano stati posizionati all’interno di un fabbricato che si sviluppa su due livelli. Con l’obiettivo di attenuare l’impatto paesaggistico e ambientale il fabbricato dell’impianto è stato chiuso da un solaio di copertura attrezzato ad anfiteatro per eventi pubblici. Ed è stata realizzata, inoltre, una rampa che consente l’accesso all’impianto da viale Pasitea anche ai mezzi di grandi dimensioni. L’ultimo intervento di adeguamento è stato realizzato nel 2015. Per quanto concerne, invece, la condotta sottomarina, dai rilievi effettuati dalla “Prisma srl”, ditta specializzata nella progettazione e realizzazione di impianti e servizi di monitoraggio ambientale, è emerso che la profondità minima è di quattro metri fino alla massima di 59 metri. I risultati del rilievo evidenziano che a circa 400 metri dalla costa la condotta degrada velocemente. Gli interventi sono finalizzati al potenziamento dell’attuale ciclo di trattamento, a fronte dell’incremento del carico inquinante che si riscontra principalmente nel periodo estivo, essendo Positano capace di attrarre

migliaia di turisti da tutto il mondo. Senza dimenticare che il mare è sicuramente una delle principali attrattive del territorio. È necessario sottolineare, però, che i prelievi dell’Arpa Campania effettuati periodicamente non segnalano alcuna criticità, anzi definiscono la qualità delle acque della Città Verticale per gran parte Eccellente.

E intanto, mentre si lavora al nuovo impianto, è stato notificato all’Ente il decreto ingiuntivo con il quale il tribunale di Salerno ha imposto il pagamento di 47.567,96 euro in favore dell’ingegner Sergio Vizioli in relazione all’incarico per la direzione dei vecchi lavori di potenziamento ed ampliamento dell’impianto di depurazione della rete fognaria di Positano. Il Comune si è opposto al decreto ingiuntivo tramite il legale Carla Lauretano .