Il comune più veloce d’Italia: alle 16 i ragazzi di Positano e Praiano in gara a Roma

Alle ore 16:00 si sfideranno i ragazzi di Positano che hanno raggiunto lo stadio Olimpico di Roma dove oggi, giovedì 9 giugno si terrà l’edizione 2022 del “Golden Gala – Pietro Mennea” di atletica leggera. Dodici bambini di Positano e dodici di Praiano parteciperanno al Palio accompagnati da Fabio Fusco, Antonino Di Leva, Giovanni Cuccaro, Annamaria Caso e tutti i genitori dei ragazzi.La gara, riservata ai ragazzi delle scuole medie inferiori dai 12 ai 14 anni, consiste in una maxi staffetta dove i 12 partecipanti – 6 maschi e 6 femmine – si sfideranno ognuno in una frazione di 200 metri per decretare il comune più veloce d’Italia. E’ prevista la partecipazione di circa 200 Comuni con oltre 2.000 giovani atleti in gara.