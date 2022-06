Il cielo di Amalfi si tinge di blu. “È la conclusione migliore della grande festa che abbiamo organizzato – ha detto a caldo il Sindaco di Amalfi Daniele Milano – per tutti quelli che amano e credono in questa celebrazione della storia nazionale, questa è una grande manifestazione che va da nord a sud, che abbraccia l’Italia intera. Un ringraziamento va allo staff di Regata di Amalfi che si è dimostrato un gruppo fantastico, insieme con l’amministrazione comunale e a questi straordinari ragazzi. Questa è molto più di una regata, è la fede di un popolo, è la festa della gente di Amalfi”.

Gara non facile per il mare un po’ mosso con gli azzurri che sotto costa hanno subito un po’ l’azione della risacca nei primi cento metri, con un testa testa con Venezia che subito prende il comando, e poi sono usciti alla distanza e dai 500 metri in poi hanno matato la Serenissima.

Tanta attesa in costiera amalfitana per la 66^ edizione di una regata che vide la luce nel 1955 con lo scopo di rievocare le imprese e la rivalità delle più note Repubbliche marinare italiane: quelle di Amalfi, di Pisa, di Genova e di Venezia, nel corso della quale si sfidano tra di loro quattro equipaggi remieri in rappresentanza di ciascuna delle repubbliche. Tale evento, disputato sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica Italiana, si svolge ogni anno in un giorno compreso tra la fine di maggio e l’inizio di luglio, ed è ospitato a rotazione tra le suddette città. La regata è preceduta da un corteo storico, durante il quale sfilano per le strade della città organizzatrice alcuni figuranti che vestono i panni di antichi personaggi che caratterizzarono ciascuna repubblica.

Un’attesa, un’ansia tra i contendenti che poi è svanita durante la gara: Venezia iniziava decisa, Amalfi non era da meno, Genova tentennava e Pisa restava al palo. Metro dopo metro l’avvincente testa a testa tra amalfitani e veneziani entusiasmava le migliaia di persone convenute nella cittadina della costiera amalfitana.

Il galeone di San Marco nei metri finali accusava la partenza sprint mentre il galeone della croce araldica non mollava e spinto dalle migliaia di persone assiepate in ogni luogo, batteva sul filo di lana i veneziani.

Logica la festa con l’emozione negli occhi di Vincenzo Di Palma (Timoniere), Luigi Lucibello, Luca Parlato, Vincenzo Abbagnale, Giovanni Abagnale, Salvatore Monfrecola, Mario Paonessa, Alberto Bellogrado, Luigi Proto, Gennaro Gallo (Riserva), Andrea Maestrale (Riserva), Antonio La Padula (allenatore), Giuseppe Ingenito (Direttore Tecnico), Domenico Carbone (Medico Sportivo) che si abbracciano e stringono senza trattenere le lacrime. “È la conclusione migliore della grande festa che abbiamo organizzato – dice il sindaco di Amalfi, Daniele Milano – per tutti quelli che amano e credono in questa celebrazione della storia nazionale, questa è una grande manifestazione che va da nord a sud, che abbraccia l’Italia intera. Un ringraziamento va allo staff di Regata di Amalfi che si è dimostrato un gruppo fantastico, insieme con l’amministrazione comunale e a questi straordinari ragazzi.

Questa è molto più di una regata, è la fede di un popolo, è la festa della gente di Amalfi”.

Video tratto dalla pagina di Facebook di Regata delle Antiche Repubbliche Marinare d’Italia, su: https://www.facebook.com/regata.repubbliche.marinare/videos/776521286816803

GiSpa