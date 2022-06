Il centrocampista del Liverpool Thiago Alcantara sceglie Positano e Capri per una vacanza romantica con la compagna

Il calciatore del Liverpool Thiago Alcantara sta trascorrendo una vacanza romantica insieme alla compagna Julia Vigas. La coppia ha scelto per i propri momenti di relax l’isola di Capri spostandosi poi, a bordo di uno yacht, fino a Positano lasciandosi conquistare dalla bellezza unica del paesaggio e del mare azzurro.

Thiago Alcántara è figlio di Iomar do Nascimento, ex calciatore brasiliano noto come Mazinho, e dell’ex pallavolista brasiliana Valéria Alcântara. È nato a San Pietro Vernotico, in Italia, in un paese della provincia di Brindisi, all’epoca della militanza del padre nel Lecce perciò attualmente possiede il passaporto italiano e avrebbe avuto la possibilità di giocare nella nazionale italiana. È fratello del calciatore Rafael Alcântara (noto come Rafinha)e cugino di Rodrigo Moreno Machado (noto come Rodrigo), anch’egli calciatore.

Centrocampista centrale, fin dalla giovane età è stato considerato uno dei giocatori più promettenti della sua generazione.