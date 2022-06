Il cambiamento di Meta negli anni, lo sfogo di un cittadino. Riceviamo e pubblichiamo:

Sono un cittadino di Meta, nato a Meta, vivo a Meta e come ultima spiaggia sarò inumato sul cimitero di Meta. Ho anni 82 questo mi da atto di potermi esprimere sul cambiamento che ha subito il mio paese ad opera delle varie Amministrazioni da quando, nel 1960 terminò il mandato dell’Ingegnere Sigr. Ing. Angelo Cosenza. Sarebbe troppo lungo commentarle tutte, ognuna di queste ha fatto la sua parte, mi soffermerò a parlare sull’attuale. Dal 2014 con l’insediamento dell’attuale sindaco Meta è diventata un cantiere aperto, faccio un elenco dei vari interventi realizzati : La tanto decantata passeggiata impropriamente dedicata ai Naviganti Metesi. Avendo io navigato per circa 11 anni su petroliere e carboniere mi sento offeso, a questi signori li manderei per una sola settimana giù in sala motori immersi in rumori e respirare aria viziata. Questa andava intitolata agli imprenditori locali, ai quali porta un vantaggio consentendo ai cittadini di scegliere dove andare a mangiare, (6.000.000). La parte lato Resegone, sarebbe tornata utile solo a quei cittadini che, una volta parcheggiato sul molo potersi recare a mangiare. Non mi ero sbagliato, lo scorso anno e anche quest’anno è stata attrezzata con tavolini e tende attaccate al muro. In prossimità della Piazzetta della Madonnina ” Stella Maris” venne abbattuto un tratto di muretto e messa una ringhiera giustificando quest’intervento dicendo che così, i cittadini potevano ammirare il Golfo. Personalmente vedevo inutile tale intervento poiché, da Piazza Scarpati sino all’ascensore e di li sino alla Madonnina era tutto ringhierato, gli unici che ammirano il golfo sono i colombi e i gabbiani. In quelle circostanze feci notare che all’interno dell’aiuola, il muretto ivi presente era un pericolo essendo questo alto circa cm 40 per cui sarebbe stato opportuno opporvi una protezione; non mi fu dato ascolto, in seguito mi capitò, neanche a farlo apposta che un gruppo di ragazzi, scavalcato la ringhiera di recinzione dell’aiuola, seduti su quel muretto scimmiottavano tra di loro; li richiamai e gli feci capire il pericolo al quale si erano esposti. Tutto questo nell’Anno 2016, qualche settimana fa, nel notare dei tecnici in quel punto fare rilievi chiesi al Sindaco chiarimenti in merito. Il Sindaco mi telefonò dicendomi che si andava a realizzare un progetto consistente nell’abbattere il muretto e prolungare la ringhiera sino a quella esistente. Anche questa volta per consentire la visione del golfo, a questo punto feci notare che in un mio articolo fatto anche protocollare del 2016 chiedevo la messa in sicurezza in quel punto, possibile che ci son voluti 6 anni per farlo? A confermare questo, ho estrapolato tale articolo dai miei documenti e glielo mandato mediante posta elettronica. In un incontro, sempre giù alla Stella Maris, chiesi il motivo per cui si stava sostituendo la pavimentazione integra dei marciapiedi con i sampietrini, la risposta mi fu data con tono autoritario : li metteremo a tutto il paese. Ho sempre sostenuto che, un Sindaco non è il proprietario del paese, ma, l’amministratore e tutto ciò che viene fatto, va fatto, per il paese e per tutti e non per una parte dei cittadini. Continuo: Dal vallone che separa Meta da Piano sino all’incrocio di Via Caracciolo con Via Angelo Cosenza è stato realizzato un marciapiedi, utilizzando sempre i sampietrini, la cui larghezza oscilla dai 40 ai 50 cm con la presenza dei pali dell’illuminazione che ne restringono la larghezza. Prima, un portatore di Handicap, una persona con un passeggino, una persona con il carrello della spesa camminavano ai margini della strada, ora sono costretti a camminare in mezzo alla strada con il pericolo di essere investiti. Noto che molti cittadini ignorano il marciapiede e comminano sul lato opposto. Poi dico, che senso ha quel marciapiede a livello di strada dal Palazzo Cosenza sino all’incrocio? quei soldi li si potevano risparmiare, oltretutto, sopra ci parcheggiano gli scuter. Quel tratto fu asfaltato, dopo qualche settimana l’asfalto saltava via richiedendo rappezzi, questo dimostrava con quale professionalità era stato fatto, certamente non gratis. Ancora : Ascensore per i portatori di handicap: sono trascorsi tre anni che sta lì come un mausoleo e tale resterà. Mi chiedo come un portatore di handicap possa accedere all’ascensore dovendo superare il cordolo del marciapiede? e una volta arrivato all’ascensore, cosa deve fare? pronunciare la frase; APRITI SESAMO, in caso d’emergenza cosa fare? Costo 28,000 Euro. La minivilla comunale in Via Cassari circa 40.000 Euro, d’inverno non è praticabile, la pavimentazione s’è con la pioggia consumata facendo emergere le divisioni a pavimento di pietra lavica con il rischio d’inciampare e cadere, In estate, non essendoci nessuna protezione arborea, con la temperatura di 35/40 gradi, con una padella si può cuocere un uovo ad occhio di bue. Il progetto illumina Meta che ha portato alla sostituzione dei lampioni verso la spiaggia che davano al paese un immagine ben diversa da quella che ora danno quei dischi volanti di una bruttezza unica. Andate in Toscana, Montepulciano, Pienza, Monticchiello, Siena, i lampioni sono persino fissati alle abitazioni; altra cultura, tale intervento è giustificato, tolti perché pericolanti . Giù alla Conca è stata realizzata in prossimità del luogo dove fu abbattuta la struttura edile appartenente al Comune di Vico Equense, una panchina sagomata in cemento sotto al costone dove sono presenti cartelli di CADUTA MASSI. Il costo dei vari interventi menzionati, anche conoscendoli non li ho messi, una cosa è certa: a Meta non sono mai stati movimentati tanti soldi.

Mi fermo qua, continuerò in seguito con un altro articolo intitolato: Lo sfogo di un cittadino N° 2. Aggiungo il mio indirizzo di posta elettronica in modo che chi leggerà può contattarmi e confrontarci. Se ciò non avverrà : chi tace, acconsenta. polliofrancesco@tiscali.it

Francesco Saverio Pollio