Il bucato al sole

Da Minori in Costiera amalfitana una riflessione di Gaspare Apicella

Il Comune di Napoli , con una determinazione che ha il sapore antituristico, ha deciso che i panni “spasi ‘o sole” nei vicoli dei Quartieri, Spaccanapoli ed altri, debbano essere vietati.

Da secoli foto, racconti, dipinti riportano la spettacolare “stesa” di panni ad asciugare (per modo di dire) appesi alle corde che vanno da un fabbricato all’altro dirimpettaio.

La “stesa” del bucato era ed è anche un modo come un altro per chiacchierare con i dirim pettai, raccontasrsi e commentare i fatti accaduti nel corso della giornata: le tante donna Cuncetta, donna Maria, ecc. Chissa se al Comune sanoo che gli abitanti delle case dei vicoli non hanno l’asciugatoio (forse nemmeno la lavabiancheria) e che sono cotretti dalle circostanze spesso negative ad usare lo corde su cui appendere il bucato, che un tempo sapeva di sapone ed oggi odora di niente.

E anche da noi in costa si ha uso, da sempre, di asciugare il bucato all’aria aperta (ricordo le donne che andavano al fiume, un pò lontano dal centro, per fare il bucato.)

Molti inquiini delle case frontemare o nelle piazze del paese evitano di stendere il bucato, senza alcun bisogno di imposizioni comunali ma solo spinti da un senso di decenza e del buon vivere. Non si potrebbero sopportare mutande ed altri indumenti intimi appesi alle ringhiere dei balconi frontemare. In costa il dialogo dal balcone è abbastanza raro ma pure si sentono le voci delle Maddalena, Trofimena, Assunta, Anna che o dialogano tra di loro o cantano mentre sono intente al sacro rito del bucato da appendere ai fili ricavati sulle rin ghiere dei balconi o delle finestre.