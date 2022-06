Il basket Sorrento conquista la promozione. Grande successo per il basket Sorrento, che conquista la promozione col la squadra senior di capitan Gargiulo, al termine di una partita equilibrata, terminata per 56-48. Ora si continua a sognare con gli U15 capitanati da Zabardest che, battendo lo Sporting Club Torre del Greco, accederebbero alla Final Four di Coppa Campania. Appuntamento a domani alle 10 al palazzetto dello sport Atigliana.