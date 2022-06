Il 5 giugno il via a Positano in… “Gioco”: attività, giochi, musica, momenti di aggregazione, cultura. Il Comune di Positano, in collaborazione con le Parrocchie di Santa Maria Assunta di Positano e Santa Maria Delle Grazie di Montepertuso presentano il Progetto POSITANO IN … “GIOCO”.

Sono vari gli appuntamenti pensati per i nostri ragazzi, dalle scuole elementari alle medie, per divertirci insieme con attività di vario genere, giochi, musica, momenti di aggregazione e di cultura.

Al termine di tutti gli appuntamenti in progetto è prevista una gita culturale per tutti i partecipanti e le famiglie!

Per Info & Prenotazioni:

Tel. Comune: 0898122535

Tel. Parrocchia: 089875480

PROGRAMMA

Giovedì 5 giugno

17.00>20.00, Montepertuso

Caccia al tesoro

Domenica 12 giugno

17.00>20.00, Nocelle

Giochi antichi e della tradizione

Martedì 26 luglio

17.00>20.00, Piazza dei Racconti

Luna Park, con postazioni gioco e popcorn

Mercoledì 27 luglio

17.00>20.00, Piazza dei Racconti

Spettacoli di Magia, con il Mago Marfi e spettacolo delle bolle

Giovedì 28 luglio

17.00>20.00, Piazza dei Racconti

Dr Why, quiz e divertimento con tastiere per i concorrenti, proiezione e musica

Venerdì 29 luglio

17.00>20.00, Piazza dei Racconti

Laser Tag, gioco a squadre

Sabato 30 luglio

17.00>20.00, Chiesa Nuova

Party conclusivo, musica a tema tropicale, giochi, bar e gadget