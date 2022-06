Il 2 luglio Paola Turci e Francesca Pascale coronano il loro sogno d’amore

Il prossimo 2 luglio sarà una giornata indimenticabile per la 57enne Paola Turci e la 36enne Francesca Pascale che coroneranno il loro sogno d’amore unendosi civilmente presso il Comune di Montalcino, nella splendida Toscana.

Due anni fa fu pubblicato la prima foto di un bacio scambiato tra le due mentre erano su uno yacht ma sia la Turci che la Pascale non avevano mai confermato né smentito la loro relazione fino alla comunicazione della fatidica data dell’unione civile.

Paola Turci è una cantautrice di successo che ha esordito nella metà degli anni ’80. La sua vita è stata costellata di momenti belli ma anche di prove difficili come il grave incidente in cui fu coinvolta nell’agosto 1993 e che le ha lasciato cicatrici permanenti. Sentimentalmente ha avuto prima una storia d’amore con il tennista Paolo Canè e poi con il giornalista Andrea Amato, da cui si è separata nel 2012.

Francesca Pascale, invece, è balzata agli onori della cronaca rosa grazie alla sua relazione con Silvio Berlusconi durata dal 2012 fino alla fine del 2019. Una lunga storia d’amore iniziata dopo la separazione di Berlusconi da Veronica Lario.