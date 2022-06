I sogni son desideri a Positano: il 17 giugno concerto Disney alla Chiesa Madre

Domani, venerdì 17 Giugno ore 20:30 sul Sagrato Chiesa Madre a Positano si terrà “I sogni son desideri”. Un concerto con i grandi classici Disney per una serata da condividere insieme tra sogni e magia. Si tratta dell’ennesimo evento della serie targata “Vicoli in Arte”, l’iniziativa che riempirà ogni angolo della città di Positano con arte, cultura, poesia, musica e danza. Una grande kermesse di artisti, musicisti, interpreti di importanza nazionale e internazionali con un ricco programma di incontri, spettacoli ed attività in grado di accontentare i gusti di tutti e che sicuramente rappresenteranno un punto di forza di questa estate 2022. Il mese di giugno ha un calendario che si completa fino alla fine del mese con eventi musicali: il 19 “Musica ed Emozioni in… Volo – Concert”, il 24 “Scuola di Teatro, e Ari Sceniche – Meeting”, il 26 “Ioemiasorella Trio – Musicand Singing”, il 27 2Le Armonie – Le Tre Soprano”.

Di seguito, il calendario degli appuntamenti: