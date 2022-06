I riti della “notte di San Giovanni” in Costiera Amalfitana: il nocino.

Il nocino è molto più di un liquore alle noci… è una tradizione che viene rispettata ogni anno, mia nonna, che aveva un grosso noce sulla terrazza, che guardava il mare di Positano e lo faceva ogni anno.

Nella notte tra il 23 e il 24 giugno, giorno della festa di San Giovanni, si raccoglievano da quell’enorme albero le noci ancora verdi: “Prima che vengano ricoperte dalla rugiada del mattino!” mi diceva.

La notte di mezza estate, quella più breve dell’anno, è ricca di riti e leggende a metà strada tra il sacro e il profano. Le ricette tramandate di generazione in generazione sono molte e seppur alcune non risultino più leggibili, una cosa è certa, quello dell’Artusi usa questo procedimento:

n. 30 noci con il mallo tagliate

un litro e mezzo alcol

750 gr.zucchero

2 gr. Cannella tritata (non macinata)

10 chiodi garofano

4 decilitri d’acqua

la buccia di un limone.

Mettere in infusione tutti i suddetti ingredienti in una damigiana che contenga circa 4,5 litri x 40 giorni in luogo caldo girandola ogni tanto.

Poi filtrare con un panno di lino. Si conserva a lungo.

Con il suo gusto forte e aromatico, sarà un piacere gustarlo nelle serate più fredde e dopo abbondanti cene, grazie al suo potere digestivo!