I ragazzi dell’ICS Porzio di Positano e Praiano impegnati nelle regionali di canoa.

Tre sono i bambini di Positano che sono stati impegnati nelle gare del Circuito Regionale Canoa Giovani a Campolattaro.

Sabato 18 e domenica 19 hanno partecipato alle gare del Circuito Regionale Canoa Giovani a Campolattaro (BN). I ragazzi, Lucibello P. e Auriemma M. in coppia hanno ottenuto un terzo posto nella gara K2 200 m e un altro terzo posto per Fusco L. nella gara K1 2000 m.

Tutto questo ha avuto inizio grazie ad un progetto scolastico presentato all’Istituto Comprensivo di Positano e Praiano dal prof. Gargano Andrea, con la polisportiva San Michele di Amalfi, destinato agli alunni delle classi quarte e quinte della Scuola Primaria di Positano e Praiano, riscontrando tante adesioni.

A conclusione del progetto, alcuni bambini hanno proseguito la preparazione e grazie alla grande passione e tenacia del prof. Gargano A. hanno avuto la possibilità di fare delle belle esperienze e partecipare a numerose gare a livello nazionale e regionale.

Speriamo che questo possa diventare il punto di partenza per una realtà canoista a Positano e Praiano, poichè la canoa è uno sport semplice, all’aria aperta. Si spera che ci sia un futuro per questo sport, come valida alternativa alle realtà già esistenti sul territorio.