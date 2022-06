“I racconti dell’apocalisse”, declinare la fine

Presentato da Federico Sanguineti l’ultimo lavoro di Andrea Esposito, in libreria per Il Saggiatore

Di Gemma Criscuoli

Che le si corra incontro o che si scivoli lentamente nella sua direzione, è lì, convitato di pietra di ogni intento e progetto. La fine è inaggirabile : come affrontarla, se non scoprendosi impudentemente umani? Su questa linea si muove “I racconti dell’apocalisse” (Edizioni Il Saggiatore), a cura di Andrea Esposito, il volume che, nell’ambito di Salerno Letteratura, Federico Sanguineti ha presentato presso il Convitto Nazionale di Salerno. Da Wells al “Cantico del gallo silvestre”, dalla protofantascienza di Secondo Lorenzini ai Vangeli apocrifi, passando per il cupo scenario di “Tenebra” di Byron e per “Verranno le dolci piogge” di Sara Teasdale, in cui la natura rinasce dopo la scomparsa dell’uomo, le narrazioni dell’opera sono accomunate dall’incombere della dissoluzione, timore costante del genere umano. “Ho voluto indagare nella letteratura la radice di questa paura – ha affermato Esposito- perché sono affascinato non tanto dalla fine del mondo, ma dalla fine in sé, da ciò che si trova sul crinale della distruzione. La fine, del resto, è sempre tracimante, non può essere messa in scena, dato che sancisce anche il venire meno della parola. Lovecraft, per esempio, che crea una cosmologia dell’orrore, presenta creature divine solo accennate. Lo svelamento di quel che terrorizza è il più possibile ritardato, perché, una volta realizzatosi, diverrà inaffrontabile”. Seguendo un’ispirazione certo non inedita, il curatore ha organizzato la materia narrativa secondo movimenti musicali, evidenziando la centralità del “Quartetto per la fine dei tempi” di Olivier Messiaen, volto a riscattare l’orribile contesto del campo di lavoro in cui è stato creato e a ricordare come la musica sia la chiave per accedere a ogni mistero, anche a quello più spaventoso. “Abbiamo motivo di essere più preoccupati – ha dichiarato Sanguineti – visto che nei lager del passato è stato possibile almeno comporre musica, cosa inconcepibile oggi a Guantanamo o nelle carceri libiche”. L’autore di “Per una nuova storia letteraria” ha tracciato un ampio excursus dal Medioevo ai giorni nostri per indurre a riflettere sui mille modi di declinare l’apocalisse, tema che compare, per la prima volta in Italia, nella Gerusalemme celeste di Giacomino da Verona, mentre il termine non è presente in Dante, che lo colloca in un’ottica non tanto teologica, ma di teologia della storia, guardando al tramonto di un sistema e all’avvento di un altro. I quattordici versi dell’Apocalisse di Ungaretti appartengono all’epoca della Baia dei Porci, uno degli infiniti momenti in cui tutto è sembrato giungere al termine, e se Pasolini ha tentato un esorcismo dell’Avanguardia in “Poesie mondane”, in cui il crollo della civiltà “è un vecchio evento”, nella messinscena di Balestrini è una bambina di dieci anni a incarnare l’evangelista Giovanni. La dimensione apocalittica è stata dunque, nel tempo, monito, rivolta, rinascita, specchio oscuro, ripensamento vitale, ma i nostri tempi hanno scelto la sterilità e, di conseguenza, la morte. Tra una scuola ormai burocratizzata e asfittica e un’ottusità che non risparmia alcun ambito, sopraffazione e disprezzo di ogni sguardo umano diventano più temibili di ogni altra devastazione. “Esistono più di quindicimila bombe termonucleari, in continuo aumento, quando ne bastano cinquanta a devastare l’intero pianeta – ha ricordato Sanguineti – Quante ancora dovranno essere costruite prima di fermare questa cultura della morte, che è uno dei tanti volti del patriarcato?”.

PhotoCourtesy Armando Cerzosimo