I problemi sanitari della Penisola Sorrentina nell’incontro di giovedì 16 giugno col sottosegretario Sileri. Dopo una serie di incontri e confronti coi vertici sanitari locali e coi rappresentanti delle Istituzioni comunali e regionali, il Coordinamento delle associazioni culturali, ecclesiali, di categoria, di volontariato e delle Unità pastorali della Penisola sorrentina, unitamente al Servizio della Pastorale della Salute della Diocesi sorrentino stabiese accoglie con favore la disponibilità del Sottosegretario al Ministero della Salute Pierpaolo Sileri a confrontarsi sulle tematiche della Sanità pubblica – con uno sguardo particolare alla situazione della Penisola sorrentina – dopo una prima interlocuzione tra lo stesso Sottosegretario e un rappresentante del Coordinamento tenutasi presso il Ministero lo scorso mese di novembre.

L’incontro, previsto per giovedì 16 giugno, alle 18, presso la Cattedrale di Sorrento, è in continuità con gli obiettivi che – da sempre – accompagnano gli ideali costitutivi del Coordinamento: non invadere campi ma generare processi, non suggerire soluzioni ma spingere a contromisure efficaci e tempestive, non accendere dialettiche polemiche ma continuare a tenere accesi i riflettori dell’opinione pubblica sulle tematiche della sanità.

Il quadro sullo stato di “salute” della sanità pubblica in costiera sorrentina, continua, infatti, a non essere rassicurante, con prospettive – inaccettabili – di ulteriori tagli e delocalizzazioni, e con criticità mai completamente superate. Come la mancanza di medici anestesisti che a più riprese, ha messo in ginocchio il reparto di Rianimazione dell’Ospedale “Santa Maria della Misericordia” di Sorrento, o come la chiusura – del Pronto soccorso del presidio ospedaliero “De Luca e Rossano” di Vico Equense.

L’auspicio è quello di potersi confrontare anche sui nascenti ospedali di comunità e sulla rete di medicina del territorio che grazie alle risorse del PNRR dovrebbe strutturarsi e se si terrà conto, nella assegnazione delle risorse, della peculiarità territoriale e sociosanitaria della penisola sorrentina

All’incontro con il Sottosegretario Sileri, che sarà moderato dal giornalista de “Il Fatto Quotidiano” Fabrizio d’Esposito, parteciperà l’Arcivescovo della Diocesi di Sorrento Castellammare di Stabia e incaricato della Pastorale della Salute della Conferenza Episcopale Campana, Mons. Francesco Alfano, e sono invitati gli operatori sanitari del territorio e il Direttore generale dell’ Asl Napoli 3 Sud, ing. Gennaro Sosto.