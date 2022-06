I giovani talenti della mixology: Gianluigi Romano

Per il dopo-spettacolo Water Fools è di rigore il twist Negroni Chocolate. E’ il consiglio del bartender del Chioschetto che miscelerà gli opposti, sulla scia della performance che gioca con acqua e fuoco

Di Olga Chieffi

Riflettori e occhi puntati sullo specchio d’acqua antistante la Spiaggia di Santa Teresa, ove insiste il Chioschetto, uno chalet a mare, evocante quello da cui nacquero nel secolo breve le due società remiere salernitane, per questo mirabolante spettacolo che incendierà il lungomare di suoni, luci e colori. Per completare la performance e la sinestesia in una serata speciale, il giovane bartender del Chioschetto, Gianluigi Romano, miscelerà per quanti vorranno restare in riva al mare, un cocktail storico, italiano, il Negroni, ma rivisitato e accostato al cioccolato. “Ingredienti freschi e leggeri, anche per tutti i gin lovers che stanno divenendo davvero tanti ed esigenti – ci rivela col suo disarmante sorriso Gianluigi – che porterà il buon umore e renderà ancora più piacevole il finale di questa serata. La ricetta prevede 25 ml di gin Star of Bombay, 20 ml di Martini Riserva Speciale Rubino, 20 ml di Martini Riserva Speciale Bitter, 10 ml di liquore al cioccolato fondente

5 ml di miele, naturalmente servito ghiacciato, con l’immancabile guarnizione di arancia”. Una miscela magica, profumatissima, dove il gusto amaro del bitter si fonde alla perfezione con l’aromaticità pungente del gin a fondere gli opposti col cioccolato. Ma l’ingrediente segreto esiste in ogni cocktail e resta l’accoglienza dell’intera crew capitanata da Gianfranco Scafuro, inimitabile nel creare una vera e propria comfort zone, in qualsiasi momento del giorno e della notte.