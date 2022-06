Housing Sociale, respinta la richiesta di ricusazione, sarà la dottoressa Iannone a decidere . La vicenda urbanistica più discussa della Campania sta facendo parlare per i continui colpi di scena giuridici, un punto a favore dall’accusa come riferisce l’informato Fabrizio Geremicca, il collega giornalista di Stylo24 ha riportato la notizia Sarà ancora il magistrato Fernanda Iannone a decidere se Piergiorgio Sagristani – sindaco di Sant’Agnello – ed Antonio Elefante, l’ingegnere che ha proposto con la Saec l’operazione immobiliare, meritano di andare a processo per vari reati – tra essi abuso di ufficio ed abuso edilizio – che sarebbero stati commessi nella fase di autorizzazione e costruzione dei 53 appartamenti in un agrumeto in via Gargiulo. La Corte di Appello ha,infatti, respinto l’istanza di ricusazione di Iannone che era stata presentata da Elefante. Secondo la difesa dell’imprenditore il magistrato aveva espresso, nel decidere nella tarda primavera sulla istanza di sequestro per lottizzazione avanzata dalla Procura, motivazioni di merito sulla responsabilità degli imputati, anticipando di fatto l’esito della udienza preliminare. La Corte di Appello, però, non ha ritenuto che queste osservazioni fossero fondate. A breve dovrebbe essere fissata la data della nuova udienza preliminare, già in programma il 21 giugno, ma congelata in attesa della decisione sulla istanza di ricusazione di Iannone, che a questo punto dovrebbe essere quella conclusiva.

Il complesso di housing sociale a Sant’Agnello

Pochi giorni fa la seconda udienza per le violazioni urbanistiche e paesaggistiche

Il 21 giugno si è celebrata, intanto, la seconda udienza del processo per le violazioni urbanistiche e paesaggistiche che sarebbero state realizzate nel corso degli interventi di recupero e restauro dell’ex mulino nel vallone di Sorrento. Questione non da poco perché l’edificio e l’area che lo circonda sono uno dei luoghi più noti – anche all’estero – della città. Sono imputati Mariano Pontecorvo, che è stato assessore del Comune di Sorrento nella giunta del sindaco Giuseppe Cuomo, ora siede all’opposizione in consiglio comunale ed è legale rappresentante della società Il Maccheronificio, intestataria del corpo di fabbrica dell’ex mulino,ed Immacolata Mascolo, tecnico di Pontecorvo e progettista delle opere. Il pubblico ministero è Giuliana Moccia. Giudice De Simone. Spicca l’assenza del Comune di Sorrento come parte civile. Una lacuna che l’amministrazione del sindaco Coppola ha addebitato alla circostanza che non avrebbe mai ricevuto il provvedimento di citazione a giudizio dei due imputati.

L’ex sindaco di Sorrento, Giuseppe Cuomo

Il Wwf ha indirizzato una nota al sindaco ed al segretario comunale nella quale li invitano «a chiedere al Procuratore della Repubblica ed al Giudice del Dibattimento di rimettere in termini il Comune di Sorrento, onde consentire ad esso di partecipare ad un procedimento di sicura rilevanza ed interesse per l’Ente». Secondo il Panda, poi, l’amministrazione sorrentina dovrebbe emettere al più presto nei confronti della società Il Maccheronificio una ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi, alla luce della circostanza che l’area dell’ex mulino è sottoposta ad un provvedimento di sequestro. La costituzione in giudizio del Comune nel processo a carico di Pontecorvo, peraltro, potrebbe avere anche risvolti sul ruolo che l’imputato riveste in seno al consiglio comunale. Si potrebbe trovare in lite pendente con il Comune e potrebbe scattare la decadenza dalla carica.

Una storia che continua a far discutere

È una storia, quella del vallone dei mulini, che fa discutere ormai da anni. Pontecorvo, in sella alla società a responsabilità limitata Il Maccheronificio, ha acquisito l’ex mulino durante gli anni dell’amministrazione Cuomo, quando i comproprietari, eredi della famiglia Mathieau, decisero di vendere. Ci fu all’epoca chi auspicò che il Comune si attivasse per esercitare il diritto di prelazione e rilevare l’edificio e l’area circostante, ma così non fu. Rudere e particelle di terreno furono vendute a Pontecorvo per circa 300.000 euro.

Nel 2019, poi, il Wwf denunciò operazioni di taglio di vegetazione sulle sponde dell’alveo del vallone le quali, secondo il Panda, compromettevano il delicato equilibrio del particolarissimo ecosistema di quell’area, nella quale nidificano uccelli e vivono anfibi. Nel 2020 il cantiere fu sequestrato dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata. Gli atti di quella indagine sono ora alla base del processo a carico di Pontecorvo e Mascolo, i quali rivendicano la correttezza del proprio operato e la conformità alle autorizzazioni ed alle norme degli interventi effettuati sull’ex mulino.