Housing Sant’Agnello, un fiocco azzurro fuori al complesso edilizio.

Il parco dell’Housing Sociale ha un nuovo inquilino. Si festeggia con l’augurio che il piccolino possa crescere coi suoi genitori nella sua casa.

Ricordiamo che la casa è al centro di una bufera giudiziaria, nella quale l’ipotesi da scongiurare maggiormente è quella dello sfratto coattivo degli inquilini, che dovrebbe avvenire salvo proroghe nella giornata di Lunedì 11 Luglio.

Un’operazione disposta dalla Procura di Torre Annunziata, che se venisse messa in atto, creerebbe non poche difficoltà alle famiglie oggetto della misura esecutiva, come commenta uno degli inquilini: “Un intervento tardivo dal principio, quello della Procura, e per questo profondamente ingiusto” ci spiega un assegnatario, che aggiunge: “non si possono fermare a giochi fatti i progetti di vita di cinquanta famiglie, per noi queste non sono case di villeggiatura, ma prime ed uniche, e per questo necessarie. Non abbiamo la forza economica di trovare altre soluzioni. Noi di qui non ce ne andremo, se la procura ci vuole sfrattare ci trovi delle abitazioni con le stesse caratteristiche”

Ricordiamo infatti che si tratta di un progetto di Housing Sociale promosso a suo tempo dalle istituzioni (Comune di Sant’Agnello) per cui era stato emesso un bando pubblico e per il quale l’accesso alla graduatoria era riservato a persone individuate in una determinata fascia reddituale medio-bassa, e che non avessero già immobili di proprietà.