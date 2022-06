“Ho detto sì”: a Positano una proposta di matrimonio romantica per la cantante Jill Johnson

L’amore della mia vita mi ha fatto perdere la testa. Abbiamo mantenuto il segreto per un po’, ma ora vogliamo condividere con voi tutto ciò. Con queste parole la cantante svedese Jill Johnson che ha coronato il sogno di una vita proprio a Positano, in costiera amalfitana. Una cornice unica per le proposte di matrimonio e per giurarsi amore eterno. Ho detto di sì alla sua proposta di matrimonio – scrive Jill. Con la Costiera Amalfitana sullo sfondo, nella bellissima Positano, si è inginocchiato e mi ha chiesto di sposarlo. Amici e persone care in tutto il mondo, preparatevi per il matrimonio. Mattias, ti amo.

Chi è Jill Johnson?

Jill Anna Maria Johnson è una cantante country e pop svedese, cantautrice e conduttrice televisiva. Si è esibita nel concorso Melodifestivalen 1998, vincendo con la canzone “Kärleken är”, e ha rappresentato la Svezia all’Eurovision Song Contest 1998 con quella canzone, che si è classificata decima con 53 punti. Nel 2003 entra per la seconda volta al Melodifestivalen con “Crazy in Love”, che arriva quarta in finale. Ha anche ospitato la finale del Melodifestivalen 2005. Johnson è oggi una delle artiste di maggior successo in Svezia, con diversi dischi d’oro e di platino e dal 2014 ha anche ospitato il suo programma televisivo svedese da Nashville, Jills veranda.