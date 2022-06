Guasti Enel: mezza Costiera Amalfitana si sveglia senza corrente elettrica. Continuano anche oggi i disagi elettrici in Costiera Amalfitana, in seguito al black out che ha colpito ieri sera diversi Comuni, tra i quali Amalfi, costretta a tenere la processione del Santo Patrono al buio. Alla fine della corsa di Sant’Andrea è tornata la corrente elettrica, ma verso la mezzanotte se ne è andata di nuovo in mezza Costiera Amalfitana. Ad essere interessati dalla mancanza di elettricità Maiori, Minori, Ravello, Scala, Atrani e Tramonti.

È probabile che il black out sia avvenuto a causa del caldo eccessivo con il conseguente sovraccarico della linea di media tensione. Nel corso di una notte di lavoro, i tecnici di E-Distribuzione hanno fatto il possibile per ripristinare la corrente, per limitare quanto più possibile i disagi, sia ai cittadini che alle strutture alberghiere ed extralberghiere, ma anche questa mattina mezza Costa d’Amalfi si è svegliata privata dell’energia elettrica. Insomma, l’Enel ha avuto cinque guasti simultaneamente, e si sta procedendo con il ripararli man mano.

Non si esclude l’arrivo, come avvenuto lo scorso anno, di generatori nei diversi paesi, così da sostenere le singole linee.