Grande successo per la prima edizione della Lauro City Run. La gara podistica in onore dello storico giornalista Rai ha portato circa 500 runner per le strade del borgo irpino. Vittoria per il marocchino Yahya Kadiri della Carmax Camaldolese. Barbara Travaglio della Felixrunning prima nella categoria donne. Alla Saviano Running il premio a Squadre. Salvatore Lauro: “Mio fratello sarebbe orgoglioso”.

Un lungo applauso e il nome di Franco Lauro, urlato al cielo, da tutti i presenti, per ben due volte. E’ iniziata così la Lauro City Run, gara podistica di 10km, che nella mattinata di domenica 19 giugno 2022, ha inaugurato la settimana dello sport lauretana, interamente dedicata alla memoria del giornalista Rai, scomparso prematuramente nell’aprile del 2020. Il primo Memorial Franco Lauro, organizzato dalla Polisportiva Giovani Lauro con il patrocinio del Comune, ha portato per le strade di Lauro circa 500 runner, provenienti da tutta la Campania, ma anche dalla Puglia, dal Molise. E dal Lazio: c’era infatti anche il primario Salvatore Lauro, fratello di Franco, per la Due Ponti di Roma, che ha corso la 10km davanti agli occhi della mamma Maria Catapano.

La 10 km, partita dall’Arco di Fellino, ha visto il successo del marocchino Yahya Kadiri della Carmax Camaldolese con un tempo di 31‘ 37’’, appena 2 centesimi davanti al connazionale Driss Makadmi della Terzigno Corre. Terzo classificato, il magrebino Eddine Mohamed della San Marzano Runner.

La classifica maschile completa: https://bit.ly/3tKQmpL

Nella categoria femminile, primo posto per Barbara Travaglio della Felixrunning con un tempo di 40’04’’, con un distacco di circa 2 minuti da Giuseppina Lamula dell’Atletica Teverola. Sul podio anche Emilia Di Iulio della Marat. Maddaloni Di Santo.

Qui la classifica femminile completa: https://bit.ly/3mYrzL9

Per la categoria squadre, successo per la Running Saviano con 12314 punti, davanti all’Avellino Runner (7940 pt) e alla Terzigno Corre (5493 pt).

La classifica a squadre completa: https://bit.ly/3OHDYPx

PREMIAZIONI

Arrivato il momento delle premiazioni, il sindaco di Lauro Rossano Boglione ha consegnato una targa d’onore alla famiglia Lauro, rappresentata dalla mamma Maria Catapano, dal fratello Salvatore Lauro – che poi ha premiato il vincitore Kadiri – e dalla compagna Francesca Mezzo – che ha consegnato la coppa della categoria femminile alla Travaglio. Luigi Amelio e Giovanni Addeo della Polisportiva Giovani Lauro hanno completato la premiazione consegnando la coppa a secondi e terzi classificati, nonché alle squadre di runner salite sul podio.

DICHIARAZIONI

Le parole del fratello di Franco Lauro, il primario Salvatore Lauro: “Il lungo applauso tributato a mio fratello all’inizio della corsa è stato commovente. Correre è la mia passione e appena ho saputo che c’era una 10km in onore di Franco non ho esitato. Una bellissima corsa in uno scenario straordinario: ho splendidi ricordi d’infanzia qui a Lauro insieme a mio fratello, tornare qui, in questo splendido borgo, è sempre bello. Sono sicuro che questa sarà la prima di tante edizioni”.

Le parole della compagna di Franco Lauro, Francesca Mezzo: “E’ stato straziante, per me e per la mamma Maria, sentire tante persone urlare il nome di Franco. Ma al tempo stesso è bello sapere che è ancora nel cuore di tante persone. Io sono grata a Lauro per questa gioia che sta dando a me e alla sua famiglia. Dopo due anni e mezzo è la prima volta che riesco a dormire serenamente, forse non è un caso che sia capitato qui a Lauro. Oggi per me è una delle poche giornate felici da quando lui ci ha lasciato”.

Le parole del sindaco di Lauro, Rossano Boglione: “Ringrazio i ragazzi della Polisportiva Giovani Lauro che con encomiabile impegno hanno realizzato una manifestazione che alla sua prima edizione è riuscita magnificamente. Come amministrazione abbiamo dato sin da subito il nostro appoggio, che non mancherà negli anni a venire per renderla ancora più importante”.