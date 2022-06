La 66esima Regata Storica delle Antiche Repubbliche Marinare si conclude con la vittoria dell’equipaggio di Amalfi che conquista il 13esimo titolo proprio nelle acque della città costiera. Un grandissimo successo ed un’enorme gioia per gli amalfitani e per tutto il territorio della costiera che vede trionfare il proprio galeone sugli altri equipaggi di Genova, Pisa e Venezia. Una vittoria al fotofinish con Venezia che ha condotto quasi tutta la gara .

Amalfi alza al cielo l’ambito trofeo in oro e argento realizzato dalla scuola orafa fiorentina, che verrà rimesso in palio in occasione della regata successiva.

Una vittoria che, dopo due anni di pandemia, assume un ulteriore valore e significato perché parla di rinascita e di speranza portando un bellissimo raggio di sole nella storia di Amalfi, presagio di un’estate ricca di soddisfazioni e successi.

Una gara bellissima e che ha visto sfidarsi con bravura i quattro equipaggi su un percorso di 2.000 metri lineari in mare aperto con inizio dal Capo di Vettica, presso un promontorio sul quale si erge una torre vicereale del XVI sec. I galeoni sono poi passati davanti alla sinuosa costa occidentale per giungere al traguardo sistemato davanti alla Marina Grande di Amalfi.

Ecco tutti i componenti degli equipaggi delle quattro Antiche Repubbliche Marinare:

Amalfi: Vincenzo Di Palma Timoniere; Luigi Lucibello; Luca Parlato; Vincenzo Abbagnale; Giovanni Abagnale; Salvatore Monfrecola; Mario Paonessa; Alberto Bellogrado; Luigi Proto; Gennaro Gallo Riserva; Andrea Maestrale Riserva. Staff tecnico: Antonio La Padula Allenatore, Giuseppe Ingenito Direttore Tecnico, Domenico Carbone Medico Sportivo.

Genova: Alessandro Calder Timoniere; Davide Mumolo; Federico Garibaldi; Enrico Perino; Cesare Gabbia; Alessandro Bonamoneta; Lorenzo Gaione; Edoardo Marchetti; Giacomo Costa; Andrea Licatolosi Riserva; Riccardo Corsinovi Riserva; Michele Maspero Riserva; Andrea Anfosso Allenatore; Vincenzo Mancuso Allenatore; Stefano Crovetto Direttore Sportivo.

Pisa: Gabriele Ciulli Timoniere; Edoardo Margheri; Federico Dini; Luigi Mostardi; Emanuele Giarri; Daniele Sbrana; Giulio Francalacci; Andrea Pazzagli; Simone Barandoni; Massimiliano Landi Allenatore; Tommaso Antoni Direttore Sportivo; Edoardo Bellani Nostromo; Luca Possenti Nostromo; Francesco Vanni Nostromo.

Venezia: Stefano Morosinato Timoniere; Davide Stefanile; Sebastiano Carrettin; Pietro Cangialosi; Mattia Colombi; Luca Chiumento; Gustavo Ferrio; Tommaso Santi; Jacopo Colombi; Nicola Zorzetto Riserva; Giovanni Poli Riserva; Lorenzo D’Ambrosi Riserva; Davide Menegazzi Riserva; Massimo Martini Allenatore; Stefano Morosinato Allenatore; Mauro Serena Direttore Tecnico.