Grande successo e partecipazione per il primo appuntamento del progetto "Positano in... Gioco"

Positano è vicino ai suoi piccoli cittadini organizzando per loro delle attività divertenti e di gruppo per trascorrere in serenità e con gioia il periodo estivo. E ieri, nella frazione di Montepertuso, si è svolto con grande successo il primo appuntamento del nuovo progetto “Positano in… Gioco” che ha visto la partecipazione di tantissimi ragazzi che insieme hanno trascorso un pomeriggio all’insegna del divertimento e della condivisione.

Il progetto è stato pensato proprio al fine di creare delle occasioni di incontro per i giovanissimi che di volta in volta potranno dedicarsi a diverse attività, tra giochi, musica, intrattenimento e momenti di raccoglimento.

Il sindaco Giuseppe Guida si dichiara felice dell’entusiasmo espresso dai ragazzi: «Abbiamo bisogno di una comunità che metta al centro i giovani perché sono le nuove generazioni a dover recitare un ruolo da protagonisti. Questi anni che avete dinanzi a voi sono fondamentali: che possiate usare tutta la vostra intelligenza per raccogliere quanto di più buono e possibile si presenterà per crescere sani e nel rispetto di quei principi e valori che da sempre contraddistinguo la nostra comunità e la nostra cultura!».