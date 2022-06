Grande festa per la Polisportiva Vico Equense che vince il campionato. Ieri sera, al Palazzetto dello sport, la Polisportiva Vico Equense si è riunita per festeggiare la vittoria del campionato della prima squadra di basket. Ragazzi appartenenti a tutte le categorie erano presenti per questa celebrazione, che ha visto prima la premiazione dal presidente della FIP Campania, poi un’amichevole contro la Folgore Nocera e in ultimo un buffet con tutti i tifosi. Presenti all’evento il sindaco Giuseppe Aiello e l’assessore Ciro Maffucci.