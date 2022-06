Grande festa a Napoli per celebrare i 20 anni di attività dell’Associazione di volontariato Peepul Onlus

Una serata nel segno della cultura, del divertimento e della solidarietà con il lancio della Campagna di raccolta fondi “Adotta un talento” per sostenere i giovanissimi talenti che frequentano i laboratori organizzati dall’Associazione

120 partecipanti alla festa del Gruppo Peepul nell’esclusiva location del Circolo Canottieri di Napoli per celebrare 20 anni di attività a favore dei disabili: vela, laboratori, turismo accessibile e tanti nuovi progetti in cantiere per valorizzare le abilità altre.

La prima parte dell’evento si è tenuta presso la Se.Ve.Na della Marina Militare, alla presenza del Comandante di Vascello Patruno, dove sono state battezzate le due nuove imbarcazioni Hansa: Immacolata in onore della coordinatrice della vela Titti Conte e Dafne Alisea in onore della nuova arrivata in casa Peepul, la figlia del presidente dell’Associazione Vittorio Lepre.

La serata al Circolo è stata inaugurata con i ringraziamenti della Fondatrice Ileana Esposito che ha presentato a tutti gli ospiti la giovanissima Giada Giulietti, allieva del corso di canto, che ha emozionato tutti con un’eccellente performance canora sulle note di “Eppure Sentire”.

Una voce bellissima che arriva a toccare le corde dell’anima, un talento naturale che il Gruppo Peepul desidera coltivare e valorizzare con la campagna di raccolta fondi “Adotta un talento” che ha l’obiettivo di sostenere il percorso formativo canoro di Giada con almeno un anno di lezioni di canto per lei.

I primi a credere nel talento di Giada sono stati sette generosissimi sponsor: Lello Esposito, scultore e pittore napoletano famoso in tutto il mondo per le teste di san Gennaro e le maschere di Pulcinella; Le famiglie Barletta della Vestini Campagnano, Daniela Danesi stilista affermata, Giancarlo Auriemma di Ulturale; la famiglia Coscia; Andrea Silvestroni e la Profumeria Pepino di Giancarlo Pepino.

Le loro donazioni hanno consentito di avviare un’asta di beneficenza a favore della crescita artistica di Giada con una prima raccolta di 1080 €sul totale da raggiungere di 5000 €

L’iniziativa “Adotta un talento” continua ed è possibile contribuire con una donazione tramite bonifico all’IBAN: IT86D0306909606100000102023 intestatario: Cosy for you.

Ospite della serata l’attrice Laura Pagliara che ha egregiamente interpretato dei brani tratti del libro “Al di là del buio, l’incredibile storia di una non vedente” di Antonietta Caruso, atleta della Peepul che racconta come lo sport della vela e lo stimolo della Peepul abbiano agito da Cartina tornasole per aiutarla a tirare fuori la grinta e la determinazione che erano latenti e non ancora esplose.

I ragazzi si sono poi sfrenati in danze sulle note del repertorio della bravissima cantante Lucia Gentile.

La serata si è conclusa con una dolcissima e commovente proposta di matrimonio di una giovane coppia che si è formata durante uno dei corsi organizzati dall’Associazione.