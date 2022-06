Golfo di Napoli, nel 2024 la prima unità ibrida. Entro il primo semestre del 2024 nel golfo di Napoli entrerà in servizio la prima unità a propulsione ibrida per i collegamenti veloci a corto raggio. Marinvest e Snav (società del Gruppo Msc) hanno sottoscritto con Intermarine (società controllata dal Gruppo industriale Immsi – Ims.Mi), un contratto finalizzato alla progettazione e alla costruzione di una unità navale monocarena Hybrid High Speed Craft (Hsc), destinata a rinnovare e rafforzare i collegamenti marittimi a corto raggio nel golfo di Napoli operati dalla Snav, società controllata da Marinvest.

“La tutela dell’ambiente è uno dei principali obiettivi del Gruppo Msc e l’annuncio di oggi ne è l’ulteriore testimonianza – ha affermato Giuseppe Langella, amministratore delegato di Snav -. Siamo orgogliosi di poter iniziare a operare con un’unità di ultima generazione dotata delle migliori tecnologie per l’ambiente, che sarà la prima di una serie di unità con caratteristiche equivalenti o superiori”.

Progettata dal centro di ricerca di Intermarine di Messina con l’impiego delle più avanzate tecnologie di progettazione industriale, la nave sarà dotata di motori di ultima generazione per ridurre le emissioni in atmosfera e di una propulsione elettrica “green mode” per effettuare le manovre in entrate e uscita dai porti a zero emissioni.

“Questa opportunità nasce con un forte spirito di collaborazione tra Intermarine e Marinvest/Snav, nelle quali abbiamo trovato, oltre a un committente, dei partner con i quali avere un confronto improntato sulle competenze storiche delle società nel settore navale – ha commentato Livio Corghi, amministratore delegato di Intermarine -. È un bel progetto, caratterizzato da un elevato tasso tecnologico e attenzione per l’ambiente, ed è stato accolto con entusiasmo dal nostro centro di ricerca e sviluppo di Messina”.

Costruita interamente in lega di alluminio elettrosaldato, con procedimento Metal-arc Inert Gas (Mig), avrà una lunghezza fuori tutto di 58,20 metri, a una larghezza fuori tutto di 11,50 metri, sarà in grado di trasportare fino a 750 persone (738 passeggeri e 12 membri dell’equipaggio) e potrà viaggiare a una velocità massima di ben 34 nodi.

Caratteristiche dell’unità navale:

• Tipologia: monocarena [High Speed Craft]

• Scafo: monocarena in lega di alluminio

• Propulsione: ibrida

• Capacità massima: 750 persone

• Lunghezza: 58,20 metri

• Larghezza: 11,50 metri

• Velocità massima: 34 nodi

• Consegna: primo semestre del 2024

Intermarine

Intermarine spa, controllata del Gruppo industriale Immsi spa (Ims.Mi). Nel settore civile è una delle maggiori realtà cantieristiche a livello mondiale, pioniera nella realizzazione di aliscafi e capace di diversificare una produzione caratterizzata da soluzioni ad altissima tecnologia. Progetta e realizza imbarcazioni veloci, da 30 a 70 metri di lunghezza in alluminio per il trasporto di passeggeri e veicoli. Nel settore militare ha maturato una solida esperienza e conoscenza per la progettazione e costruzione di navi non convenzionali dotate di requisiti operativi molto stringenti, imponendosi sul mercato internazionale grazie all’ottima reputazione guadagnata con la fornitura, alle più prestigiose Marine Militari mondiali, di navi tecnologicamente sofisticate come i Cacciamine a scafo monoscocca, di cui è tra i leader nella progettazione, costruzione ed equipaggiamento. Tra le altre unità navali prodotte da Intermarine nel settore militare e paramilitare, si segnalano anche i pattugliatori in alluminio e materiale composito per attività di pattugliamento, ricerca e salvataggio.

Snav

Snav, Società Navigazione Alta Velocità, fa parte del gruppo Msc ed è leader nei collegamenti marittimi nel Mediterraneo. Snav è una compagnia di navigazione privata che assicura collegamenti marittimi veloci tra Napoli e le isole del golfo per tutto l’anno e con le isole Eolie, Isole Pontine, Castellammare di Stabia con Sorrento e Croazia su base stagionale.