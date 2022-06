“Golden Gala – Pietro Mennea”: le Schegge Praianesi regalano emozioni alla gara di atletica. Si è tenuta ieri, giovedì 9 giugno, l’edizione 2022 del “Golden Gala – Pietro Mennea” di atletica leggera, presso lo stadio Olimpico di Roma. La gara, riservata ai ragazzi delle scuole medie inferiori dai 12 ai 14 anni, consiste in una maxi staffetta dove i 12 partecipanti – 6 maschi e 6 femmine – si sono sfidati, ognuno in una frazione di 200 metri, per decretare il comune più veloce d’Italia.

“Le Schegge Praianesi ci hanno ancora regalato emozione e soddisfazione”, ha affermato con orgoglio la sindaca di Praiano, Anna Maria Caso.

“Tutti si sono distinti per grinta, impegno e determinazione. Correre sotto una pioggia incessante e su una pista bagnata per chi, tra l’altro, la pista non la vede mai, credetemi, non è facile. Ma le nostre Schegge non si sono “impressionate”. Hanno dato tutto, correndo col sorriso. Al di là della classifica, non conoscendo ancora il risultato che credo sarà sicuramente dignitoso, noi abbiamo vinto. Vinto perché ci siamo stati, vinto perché ci siamo impegnati, vinto perché ci siamo divertiti, vinto perché siamo stati tutti insieme, vinto perché abbiamo imparato che anche ai meno ” forti” deve essere data fiducia, vinto perché lo sport non è solo competizione, ma inclusione e rispetto.

Ma noi siamo oltremodo fortunati. E sapete perché?

Perché insieme alle 12 Schegge in pista, hanno corso con il cuore tutti i loro compagni presenti sugli spalti insieme alle famiglie che non mancano mai di dare il loro supporto con una presenza attenta, rassicurante e accudente. E hanno tifato e incitato, applaudendo e gridando a squarciagola. Da brividi, vi assicuro.

Ci vediamo all’edizione del 2023″, ha scritto in un post sul suo profilo Facebook la prima cittadina di Praiano.