“Golden Gala – Pietro Mennea”: ieri alla gara di atletica leggera anche i ragazzi di Positano. Si è tenuta ieri, giovedì 9 giugno, l’edizione 2022 del “Golden Gala – Pietro Mennea” di atletica leggera, presso lo stadio Olimpico di Roma. La gara, riservata ai ragazzi delle scuole medie inferiori dai 12 ai 14 anni, consiste in una maxi staffetta dove i 12 partecipanti – 6 maschi e 6 femmine – si sono sfidati, ognuno in una frazione di 200 metri, per decretare il comune più veloce d’Italia.

Foto 3 di 4







“Ieri i nostri ragazzi hanno partecipato al Golden Gala Pietro Mennea – Palio dei Comuni presso lo Stadio Olimpico di Roma – ha affermato l’amministrazione comunale di Positano, la perla della Costiera Amalfitana, con un post pubblicato sulla pagina Facebook istituzionale del Comune -. Una bellissima esperienza per tutti loro: mettersi a confronto con altri coetanei, con sano spirito di competizione, perché lo sport da sempre è in grado di far emergere l’importanza del gioco di squadra quale valore da preservare.

Complimenti a voi tutti! Che questa sia solo una delle tante esperienze personali e formative del vostro percorso di crescita”.