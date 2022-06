Gli alunni del Conservatorio Santa Maria allo Stadio Italia per il Pon “Tutti in Campo”. Questa mattina abbiamo avuto il piacere di ospitare allo stadio “Italia” di Sorrento, gli alunni delle classi terze e quarte del Conservatorio Santa Maria della Pietà – impegnati nel PON “TUTTI IN CAMPO”. Gli studenti, accompagnati dalla esperta insegnante Teresa Vinaccia e dalla tutor Lidia Principe, hanno svolto un circuito tecnico – coordinativo guidati da mister Daniele Cacace. Al termine del circuito i ragazzi hanno chiuso l’incontro con due mini partite. Lo sport, soprattutto quello di squadra, aiuta notevolmente i ragazzi nella loro crescita personale: si migliora insieme passando dalla gioia per una vittoria alla delusione per una sconfitta, sempre però con l’obiettivo di supportarsi a vicenda. L’esperienza di oggi ci dimostra, ancora una volta, che il binomio scuola-calcio funziona e che i ragazzi, anche attraverso questo doppio binario, possono spiccare il volo verso grandi traguardi.