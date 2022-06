Giuseppe Rispoli a Napoli per la Giornata Mondiale del Rifugiato. Il 29 luglio sarà nella sua Positano con uno spettacolo imperdibile

L’attore positanese Giuseppe Rispoli domani, lunedì 20 giugno, sarà a Napoli intorno alle 19.30/20.00 in Largo San Giovanni Maggiore Pignatelli per la Giornata Mondiale del Rifugiato, appuntamento annuale voluto dalle Nazioni Unite per riconoscere la forza, il coraggio e la perseveranza di milioni di persone costrette a fuggire nel mondo a causa di guerre, violenza, persecuzioni e violazioni dei diritti umani. Un appuntamento con arte, musica e filantropia in collaborazione con l’Associazione Volia ed il Consolato dell’Ucraina a Napoli.

Per l’occasione Giuseppe leggerà una delle sue favole, quella di “Dadà”. Una favola che vuole essere un inno alla pace in questo tragico momento che stiamo vivendo a causa della guerra che, non troppo distante da noi, sta mietendo migliaia di vittime innocenti. Un racconto nato dall’arte e dalla sensibilità di Giuseppe.

In tanti saremo con il cuore accanto a lui domani sera per questo evento così importante in attesa di poter gustare la sua arte dal vivo nella città di Positano, il suo “paese vasato d’o sole e d’o mare”. Giuseppe, infatti, sarà nella città verticale venerdì 29 luglio alle ore 21.00 sul Sagrato della Chiesa Madre con lo spettacolo “Favolemia – Viaggi di favole, canzoni e la grande musica del Novecento”, accompagnato da Daiana Boccialone. Un incontro che si inserisce nel calendario della manifestazione “Vicoli in Arte”.

Un appuntamento da non perdere per trascorrere una serata all’insegna dell’Arte, del divertimento e della buona musica grazie ad un artista positanese che, pur vivendo lontano, porta sempre nel cuore il suo paese natio.