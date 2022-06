Giornata trionfale per i giovani del Sorrento con l’accesso ai quarti di finale play off per Under 16 ed Under 14. I ragazzi di mister Cuomo hanno battuto la Boys Melito in casa con una bella rimonta firmata da Acunzo e Di Somma che hanno permesso ai rossoneri di imporsi per 2-1 sui rivali. Grande impresa anche dell’Under 14 che espugna il difficilissimo campo del Capua e accede ai quarti di finale: rossoneri sotto di due gol in avvio ma la squadra di mister Cacace ha reagito alla grande con le reti di Edoardo Cirillo e Fiore Cirillo prima del gol decisivo di Barba che ha spedito dritti ai quarti il Sorrento.