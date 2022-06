Giocare al Camp Nou non è più un sogno. In una nota il Club blaugrana fa sapere che dal 6 all’11 giugno il Camp Nou verrà messo a disposizione a tutti i tifosi che vorranno giocarci, alla “modica” cifra di 300 euro a persona. “Questo è il secondo anno in cui il Club mette a disposizione dei tifosi del Barça questa esperienza unica, dando loro la possibilità di salire sullo stesso palco dei giocatori della prima squadra maschile e femminile. L’esperienza costa 300 euro a persona e richiede la prenotazione tramite il sito del Club, selezionando se si vuole venire da soli o con gli amici. Una volta presentate tutte le domande, il Club organizzerà le partite per tutti i partecipanti. In questo caso, le condizioni saranno un po’ più rilassate rispetto alle partite professionistici. Ogni squadra sarà composta da un massimo di 18 giocatori e ogni partita durerà 60 minuti”. L’operazione si chiama Be a Player ed è unica nel suo genere, in quanto nessun altro club l’aveva mai avuta prima.