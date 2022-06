Gara di nuoto in Costiera Amalfitana: 13 casi di ipotermia tra gli atleti. Paura e preoccupazione alla gara di nuoto di fondo che si è tenuta ieri in Costiera Amalfitana. A prendere parte alla competizione sono stati circa 350 atleti. Tra questi, tredici sono stati colti da una lieve ipotermia. Per salvarli è stato necessario l’intervento della Guardia Costiera di Salerno.

L’allarme è stato lanciato attorno alle 18,30. Tredici atleti in difficoltà perché colti da lieve ipotermia mentre nuotavano a mare. Immediatamente è scattato l’intervento della Capitaneria di Porto, per l’assistenza e il soccorso nelle acque tra Vietri sul Mare e Cetara.

La sala operativa ha inviato due motovedette sul campo di gara e ha allertato due ambulanze al molo Manfredi di Salerno dove sono state prestate le prime cure mediche. Grazie anche all’ausilio di un gommone della Protezione civile “Santa Maria delle Grazie” presente in zona, le 13 persone soccorse sono risultate in buone condizioni di salute e non è stato necessario il trasporto in ospedale.